De Siervo sulla Sardegna Arena: “importante una iniziale riapertura al pubblico”

“Ringrazio il Presidente della Regione Sardegna Solinas per l’ordinanza con la quale ha permesso l’entrata di mille spettatori alla Sardegna Arena già dalla gara di oggi – ha affermato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Per garantire un equilibrio nella competizione era importante avere anche a Cagliari, come negli altri stadi, una iniziale riapertura al pubblico”.

“Giovedì scorso mi sono recato in Ungheria per assistere di persona alla prima gara europea in presenza di tifosi – ha aggiunto De Siervo -, le Società di A stanno attuando un protocollo ancora più scrupoloso di quello utilizzato nella Supercoppa europea per cui mi auguro che presto, valutando l’andamento della curva epidemiologica e tutelando la salute di chiunque entri in uno stadio, si possano ritrovare progressivamente anche in Italia quei momenti di gioia vissuti sugli spalti dai tifosi a Budapest”.