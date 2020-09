Messi saluta Vidal e fa sognare l’Inter: “Ci incontreremo di nuovo, sicuro”

Lionel Messi torna a far sognare i tifosi dell’Inter. Stavolta è un messaggio sui social a scatenare le fantasie dei nerazzurri. L’argentino ha voluto salutare Arturo Vidal, suo compagno a Barcellona per due stagioni, in procinto di firmare con la squadra di Antonio Conte: “Ti conoscevo solo perché ci eravamo affrontati da avversari e mi sei sempre sembrato un fenomeno. Ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare molto. Mancherai allo spogliatoio Arturo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club”. Poi quella frase che fa sognare nuovamente i tifosi dell’Inter: “Ci rincontreremo, di sicuro“.