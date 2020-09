Si può definire il Tonali-day. E’ quello che certificherà a tutti gli effetti il talento italiano come nuovo giocatore del Milan. Che lo diventerà lo si sapeva da un po’, ma per l’ufficialità bisognava ovviamente attendere le visite mediche e la firma sul contratto. Le prime sono state concluse da poco, insieme al test d’idoneità, la seconda dovrebbe arrivare in giornata, entro stasera.