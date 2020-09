Risultati Nations League, la prima gara si chiude a reti bianche

Risultati Nations League – Inizia una nuova edizione della Nations League, competizione istituita dalla UEFA per evitare le continue amichevoli internazionali. Squadre divise in quattro leghe da quattro gironi ciascuno, tranne la Lega D formata solo da due gruppi. Ci saranno promozioni e retrocessione, come nella scorsa edizione, fino alla finale con sede e data ancora da definire (tra settembre e ottobre 2021). Impegnata anche l’Italia, inserita nel girone con Olanda, Polonia e Bosnia. Di seguito il programma delle prime due giornate e le classifiche.

RISULTATI

GIOVEDI’

ore 18

Lettonia-Andorra 0-0

ore 20:45

Germania-Spagna

Ucraina-Svizzera

Bulgaria-Irlanda

Finlandia-Galles

Russia-Serbia

Turchia-Ungheria

Moldavia-Kosovo

Slovenia-Grecia

Far Oer-Malta

VENERDI’

ore 18

Lituania-Kazakistan

ore 20,45

Italia-Bosnia-Erzegovina

Olanda-Polonia

Norvegia-Austria

Romania-Irlanda del Nord

Scozia-Israele

Slovacchia-Repubblica Ceca

Bielorussia-Albania

SABATO

ore 15

Macedonia-Armenia

Gibilterra-San Marino

ore 18

Islanda-Inghilterra

Azerbaijan-Lussemburgo

Cipro-Montenegro

Estonia-Georgia

ore 20,45

Danimarca-Belgio

Portogallo-Croazia

Svezia-Francia

DOMENICA

ore 15

Galles-Bulgaria

Andorra-Far Oer

ore 18

Irlanda-Finlandia

Ungheria-Russia

Slovenia-Moldavia

ore 20,45

Spagna-Ucraina

Svizzera-Germania

Serbia-Turchia

Kosovo-Grecia

Malta-Lettonia

LUNEDI’

ore 16

Kazakistan-Bielorussia

ore 20,45

Bosnia-Erzegovina-Polonia

Olanda-Italia

Austria-Romania

Irlanda del Nord-Norvegia

Israele-Slovacchia

Repubblica Ceca-Scozia

Albania-Lituania

MARTEDI’

ore 18

Armenia-Estonia

Georgia-Macedonia

ore 20,45

Belgio-Islanda

Danimarca-Inghilterra

Francia-Croazia

Svezia-Portogallo

Cipro-Azerbaijan

Lussemburgo-Montenegro

San Marino-Liechtenstein

CLASSIFICHE

LEGA A

Gruppo A1

Olanda, Italia, Bosnia, Polonia.

Gruppo A2

Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda.

Gruppo A3

Portogallo, Francia, Svezia, Croazia.

Gruppo A4

Svizzera, Spagna, Ucraina, Germania.

LEGA B

Gruppo B1

Austria, Norvegia, Irlanda del Nord, Romania.

Gruppo B2

Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Israele.

Gruppo B3

Russia, Serbia, Turchia, Ungheria.

Gruppo B4

Galles, Finlandia, Irlanda, Bulgaria.

LEGA C

Gruppo C1

Montenegro, Cipro, Lussemburgo, Azerbaigian.

Gruppo C2

Georgia, Nord Macedonia, Estonia, Armenia.

Gruppo C3

Grecia, Kosovo, Slovenia, Moldova.

Gruppo C4

Albania, Bielorussia, Lituania, Kazakistan.

LEGA D

Gruppo D1

Lettonia 1

Andorra 1

Malta 0

Far Oer 0

Gruppo D2

Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.