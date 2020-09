Serie C, adesso il girone C è completo: “domina” la Campania, ma la Puglia chiama i rinforzi

Adesso si può dire: il girone C di Serie C è completo. Dopo mesi di attesa su sentenze, riammissioni, combine, ripescaggi – che hanno accompagnato l’ennesima calda estate italiana – ora il raggruppamento meridionale conosce finalmente le partecipanti. Gli ultimi dubbi saranno sanciti dall’ufficialità, ma in seguito alla novità di oggi il girone è pressoché fatto. Si aspettava soltanto di capire quali fossero le due squadre a prendere il posto di Bitonto e Picerno, così da incastrare al meglio le 60 compagini tra i tre raggruppamenti.

Alla luce della news di oggi, con Foggia e Bisceglie a prendere parte al girone C, lo stesso raggruppamento dovrebbe subire meno scossoni del previsto, senza particolari cambiamenti – se non per retrocessioni o promozioni – rispetto alla passata stagione. Palermo e Turris si aggiungono infatti ai rossoblu pugliesi, mentre Juve Stabia e Trapani tornano in terza serie dopo la promozione e la successiva retrocessione. Per il resto, stando così le cose, tutto invariato.

Sono meridionali le due squadre riammesse, ragion per cui nessuna compagine degli altri gironi retrocederà in quello del Sud. Tra le “forestiere” dovrebbero infatti rimanere Ternana e Teramo, più a Sud delle varie Gubbio, Grosseto, Perugia, mentre la Viterbese sarà la partecipante del Lazio.

A dominare, dal punto di vista geografico, è la Campania, che può contare su ben 6 squadre. A seguire con 5 la Puglia, che ha chiamato i rinforzi dopo la riammissione e il ripescaggio di oggi. La Sicilia riprende quota, con la retrocessione del Trapani e la promozione del Palermo, mentre la Calabria perde pezzi. Di seguito l’elenco completo.

Avellino (Campania) Bari (Puglia) Bisceglie (Puglia) Casertana (Campania) Catania (Sicilia) Catanzaro (Calabria) Cavese (Campania) Foggia (Puglia) Juve Stabia (Campania) Monopoli (Puglia) Paganese (Campania) Palermo (Sicilia) Potenza (Basilicata) Teramo (Abruzzo) Ternana (Umbria) Trapani (Sicilia) Turris (Campania) Vibonese (Calabria) Virtus Francavilla (Puglia) Viterbese (Lazio)

Campania: 6

Puglia: 5

Sicilia: 3

Calabria: 2

Basilicata: 1

Lazio: 1

Abruzzo: 1

Umbria 1