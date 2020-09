Il VAR annulla due gol ai padroni di casa, il portiere del Botafogo…la prende bene [VIDEO]

Quando il VAR si accanisce sulla tua squadra ci sono varie reazioni: c’è chi la prende con filosofia (ne sa qualcosa il Sassuolo che si è visto annullare quattro gol contro il Napoli) e chi invece, come il Gatito Fernández, non riesce a controllarsi. Il portiere del Botafogo ha visto annullare due gol alla sua squadra contro l’Internacional e a fine partita ha sfogato tutta la sua rabbia proprio contro il monitor “colpevole” della sconfitta. In basso il VIDEO.