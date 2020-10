Sono circolate voci su un interesse del Bologna per l’attaccante svincolato Mario Mandzukic, la trattativa con l’ex Juventus non sembra però calda come conferma l’allenatore Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa.

“Sul mercato non c’è nessuno che io vedo adatto al Bologna. Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo… nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Dobbiamo essere lucidi, non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno le cose senza pensare”.



L’alternativa potrebbe essere l’accentramento di Barrow. “Per forza di cose… Se ci sarà bisogno dovrà farlo. Lavoreremo anche su questo. L’assenza di Santander ci mette nelle condizioni di avere meno scelta, però abbiamo Vignato e Sansone come cambi. Barrow e Palacio possono comunque partire insieme”.