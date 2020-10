L’Assessore Borriello è durissimo: “Juve-Napoli? Sentenza da Repubblica delle banane, Agnelli deve vergognarsi”

Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A. Napoli-Atalanta si giocherà senza tifosi o comunque con meno di mille sostenitori. La conferma è arrivata da Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che si vada verso una modifica dei mille spettatori, ad oggi non ci sono le condizioni. Chiudere le scuole è un segnale importante, il Ministro Azzolina si è spesa tanto in questa settimana, qui con un contagio importante chiudiamo, ci sono dati difficili da interpretati ed allarmanti. Il problema è l’indice di contagio, l’asintomatico può contagiare un’altra persona. Il sindaco ha posizioni diverse ma siamo in una situazione difficile. Stiamo pagando il non rispetto delle regole, bisogna farlo per tornare indietro”.

Sul verdetto di Juventus-Napoli: “Scandaloso, preferisco andare a teatro piuttosto che vedere una sentenza del genere. Questa è una sentenza da Repubblica delle banane. È uno schifo. Agnelli? Dovrebbe vergognarsi di quello che ha detto davanti ai telespettatori”.