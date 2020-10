L’Ottmar Hitzfeld Stadium, lo stadio a quota… 2000: è raggiungibile solo con la funivia [FOTO]

Altro appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli stadi più particolari in giro per il mondo. Ieri su CalcioWeb abbiamo raccontato l’Adidas Futsal Park, oggi è il turno dell’Ottmar Hitzfeld Stadium, molto famoso per una particolarità che non è passata inosservata. Si tratta dello stadio più alto d’Europa, si trova in Svizzera a 2000 metri. E’ possibile visitare l’impianto a Gapson ed è raggiungibile unicamente tramite una funivia. E’ omologato per il calcio a 8 ed intitolato in onore dell’allenatore tedesco Hitzfeld che è stato anche Ct della nazionale svizzera dal 2008 al 2014. Lo svantaggio è rappresentato dalle difficoltà a giocare a quote così alte. Le squadre partecipanti dovranno rifornirsi di tanti palloni, è necessario moderare la forza del tiro per non doversi arrampicare per recuperare le sfere finite tra gli alberi.

Ottmar Hitzfeld Stadium, vietato soffrire di vertigini…

“La maggior parte delle volte il pallone rotola verso valle di un centinaio di metri, ma a volte sono duecento o trecento. Ci sono partite in cui il pallone non si perde o se ne perde uno. Ma anche match in cui ne perdiamo dieci e prima dell’allenamento successivo dobbiamo andare a valle e cercarli. È fastidioso”. Sono le dichiarazioni rilasciate qualche mese fa dal difensore Alfons Brigger che ha spiegato bene la particolarità di questo stadio. E’ circondato da colline, non necessita di una vera tribuna, essendo stato costruito nell’unica spianata presente sul territorio. E’ difficile da raggiungere. Il campo è in erba sintetica e di dimensioni leggermente più piccole di quelle standard. Per riuscire a giocare serve un’ottima forma fisica ma, soprattutto, è vietare soffrire di vertigini…