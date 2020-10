PAPERA NETO – La stagione in Liga spagnola continua a non decollare per il Barcellona, i bluagrana pagano un clamoroso errore del portiere Neto. La classifica fa sempre più paura, Messi e compagni non vincono addirittura da 4 partite (2 pareggi e due sconfitte) e la zona retrocessione è distante solo 3 punti. La partita contro l’Alaves è terminata 1-1, vantaggio dei padroni di casa con un clamoroso errore del portiere Neto, ad approfittarne è stato Rioja. L’espulsione di Jota aiuta il Barcellona, solo un giro di orologio e Griezmann pareggia. In basso ecco il video della papera di Neto.