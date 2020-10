Serie A, altri positivi al Coronavirus: un match a rischio

Si sono registrati nuovi casi di Coronavirus in Serie A, tre i calciatori in tutto: uno al Crotone, uno al Torino e uno al Parma. In particolar modo più di qualche dubbio sul club gialloblu. “Un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico“. La partita Udinese-Parma è a serio rischio, l’Asl locale sta infatti valutando se impedire alla squadra emiliana la trasferta di Udine prevista per domenica alle ore 18.

ULTIM’ORA — Al momento la partita Udinese-Parma è confermata.