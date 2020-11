La notizia della morte del piccolo Joseph ha sconvolto il mondo. Il bambino di sei mesi è morto annegato nel Mar Mediterraneo, causa del naufragio dell’imbarcazione su cui navigava insieme alla madre.

La scena ha scioccato anche l’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio. Il principino ha espresso il suo pensiero attraverso un messaggio scritto sui social. “I lose my baby. Where is my baby? Scusa Joseph, non hai colpa tu, non ha colpa la tua mamma, che sperava di darti un futuro migliore. L’Europa muore ogni giorno, ma di indifferenza”, ha scritto Marchisio.