La Juventus continua a sondare il mercato, il club bianconero è alla ricerca di occasioni e ha messo nel mirino Bryan Reynolds. La Vecchia Signora ha iniziato un nuovo progetto con l’allenatore Andrea Pirlo in panchina, i primi risultati sono stati altalenanti ma i margini per migliorare ancora sono molto importanti. In campionato può recuperare altri punti dalla vetta della classifica, in Champions League ha staccato il pass per gli ottavi di finale dopo il blitz sul campo del Barcellona. La dirigenza si sta muovendo per rinforzare la rosa, l’intenzione è costruire una squadra sempre più forte.

Chi è Bryan Reynolds, l’obiettivo della Juventus

Bryan Reynolds è un calciatore statunitense, difensore del Dallas. E’ nato come ala destra, ma nel corso degli anni ha arretrato la sua posizione, è diventato dunque un terzino destro puro. E’ molto veloce, nel corso della sua carriera si è confermato anche in zona offensiva. E’ forte fisicamente, è migliorato tantissimo anche nel dribbling ed in fase di cross. E’ cresciuto nel settore giovanile del Dallas, nel 2016 ha firmato il primo contratto professionistico diventando il più giovane calciatore della storia del club statunitense. E’ passato in prestito al North Texas, prima di tornare al Dallas. In Nazionale ha giocato nell’Under 17 e 18 degli Stati Uniti. In basso il video con tutti i dettagli sulla trattativa.