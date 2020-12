Fernando Llorente è pronto a tornare in corsa. L’ex Juventus non rientra più nei piani del Napoli, ormai è un separato in casa. Le qualità del calciatore non sono di certo in discussione, è un classe 1985 e quindi ancora può garantire due o tre stagioni a buon livello. L’esperienza con il club azzurro non è stata positiva ed è stata condizionata anche da alcuni infortuni, anche i rapporti personali non sono stati dei migliori. Adesso è pronto a cambiare maglia per dimostrare di essere ancora un ottimo attaccante.

Llorente verso la Sampdoria

Lo spagnolo avrebbe deciso di accettare la corte della Sampdoria. Il club blucerchiato deve fare i conti con infortuni pesantissimi, dopo Keita Balde si è fatto male anche Gabbiadini. Per questo motivo la dirigenza ha iniziato a sondare il mercato ed è tornata alla ribalta una vecchia idea: Fernando Llorente. Il Napoli sarebbe disposto anche a liberarlo a zero, anche per risparmiare sull’ingaggio. Il problema principale è rappresentato dallo stipendio dell’attaccante, ma con un sacrificio delle parti la trattativa potrebbe andare in porto. L’operazione non è ancora nella fase di chiusura, ma sono state gettate le basi per raggiungere un accordo.