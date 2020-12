Non si placano le voci in casa Atalanta sulla lite tra il tecnico Gasperini e l’attaccante Papu Gomez. I nerazzurri sono reduci dall’entusiasmante qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il club italiano ha vinto in trasferta contro l’Ajax con il risultato di 0-1. Si era parlato addirittura di dimissioni dell’allenatore al termine della partita, l’eventualità è stata smentita dal diretto interessato.

Il post del Papu Gomez

Anche il Papu Gomez ha deciso di affrontare l’argomento con un post pubblicato sul profilo Instagram. “Continuate a parlare che noi continuiamo a fare la storia di questa società”. Per adesso la situazione sembra essersi sistemata, l’Atalanta non può permettersi di rovinare la stagione per situazioni extra-calcistiche.