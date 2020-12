Nella giornata di ieri si sono giocate interessanti partite valide per la Premier League, il campionato inglese entra sempre più nel vivo. La sfida tra Southampton e West Ham si è conclusa sul risultato di 0-0, sono state poche le emozioni ma la paura tanta. I protagonisti sono stati Craig Dawson e Che Adams, bruttissimo calcio in faccia per l’attaccante del Southampton. Il difensore del West Ham, dopo un contrasto, ha tentato di calciare verso la porta ma ha colpito violentemente la testa dell’avversario.

Southampton-West Ham, paura in campo

Attimi di paura in campo, con gli altri calciatori che hanno immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari. Fortunatamente Che Adams non ha riportato grosse conseguenze ed è riuscito anche a rimanere in campo. Non cambia molto in classifica per Southampton e West Ham che occupano la nona e la decima posizione rispettivamente a 26 e 23 punti. In basso il VIDEO con il tremendo scontro.