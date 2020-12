Anche Carlos Tevez ha deciso di rendere omaggio a Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio continua a piangere la morte del calciatore più forte di tutti i tempi, l’ex Pibe de Oro è stato un idolo per quasi tutti i calciatori che hanno intenzione di lasciare il segno nel mondo del pallone. Il rapporto tra l’ex calciatore della Juventus e Maradona è stato sempre speciale, c’era stima reciproca. La foto del bacio tra l’Apache e l’ex Pibe de Oro aveva fatto il giro del web. I primi giorni, dopo la terribile notizia, sono stati veramente difficili per Tevez, il calciatore ha infatti deciso di non scendere in campo per la partita del Boca Juniors, il dolore era troppo forte. Ancora l’Apache non si rassegna alla morte di Maradona e piange un vero amico.

La lettera di Tevez a Maradona

L’ex Juventus ha deciso di scrivere una lettera commovente per Maradona sul profilo Instagram che in poco tempo è diventata virale.

Qualsiasi tributo io faccia per te, sarà sempre troppo piccolo in confronto alla tua grandezza. Nelle foto che si sono viste, non realizzo ancora la tua scomparsa: indico il cielo ma il mio sguardo è verso il basso. Ovunque tu sia, so che mi dai la forza di continuare. Non so se sarò all’altezza del compito ma sono sicuro di una cosa: darò il mio cuore pur di farti felice. Mi manchi amico.