La sfida di Premier League tra Tottenham e Arsenal ha fornito importanti indicazioni per le zone altissime della classifica, la squadra di Mourinho si trova in vetta insieme al Liverpool e può togliersi ancora tantissime soddisfazioni. La partita contro i Gunners si è conclusa sul risultato di 2-0 con le reti messe a segno da Son Heung-min e Harry Kane, in 11 giornate gli Spurs hanno conquistato 7 vittorie, 3 i pareggi ed una sola sconfitta.

Harry Kane è sicuramente uno dei calciatori più forti al mondo, la madia gol del calciatore inglese è veramente impressionante. L’attaccante è stato duramente attaccato per un brutto episodio, un fallo che ha rischiato di procurare un grave infortunio a Gabriel. Kane si è reso protagonista di un vero e proprio ponte che ha fatto perdere l’equilibrio all’avversario, il brasiliano è atterrato malamente sul terreno di gioco con il serio rischio di rompersi l’osso del collo. In basso il video.

