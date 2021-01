Le stagioni di Real Madrid e Juventus sono state altalenanti, nel frattempo è andato in scena un incontro tra Andrea Agnelli e Florentino Perez. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter che ha complicato la corsa scudetto, in Champions League si sono invece qualificati per gli ottavi di finale della competizione. I Blancos devono inseguire l’Atletico Madrid in Liga spagnola.

L’incontro Agnelli-Florentino Perez

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez è stato ospite della Juventus, è andato in scena un incontro con Andrea Agnelli. Il colloquio è durato circa tre ore, si è parlato principalmente della Superlega europea. In particolar modo il numero uno dei Blancos è un grande sostenitore dell’iniziativa soprattutto da un punto di vista economico. Con ogni probabilità è stato affrontato anche l’argomento mercato.