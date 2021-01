Mauro Icardi è stato un protagonista della storia dell’Inter, il rapporto con i tifosi si è compromesso fino alla definitiva rottura. Adesso è un nuovo calciatore del Psg, l’esperienza è stata sicuramente altalenante. L’argentino ha dimostrato di essere un goleador, ma è anche difficile trovare spazio con compagni così forti. Si è verificato un nuovo episodio che ha portato i tifosi dell’Inter ad infuriarsi.

Il logo di Icardi scatena il caos

Icardi ha presentato sui social il suo nuovo logo, una M e una I intrecciate. Secondo alcuni messaggi pubblicati su Twitter è sembrato un dispetto alla società nerazzurra che, solo qualche giorno fa, aveva lanciato una nuova campagna di marketing “Inter Milano”. Lo stemma di Icardi è molto simile a quello dei nerazzurri, non sono mancate le critiche per un gesto considerato come uno sfottò.