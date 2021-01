Mario Mandzukic è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. La squadra di Stefano Pioli sta disputando una stagione eccezionale e guida la classifica del campionato di Serie A e la vittoria in trasferta contro il Cagliari ha confermato la forza dei rossoneri, si preannuncia una corsa bellissima al titolo di Campione d’Italia. La dirigenza ha deciso di muoversi in modo massiccio sul mercato per garantire soluzioni importanti per la seconda parte di stagione, in particolar modo l’arrivo del croato può garantire alternative e rotazioni per il reparto avanzato.

Il messaggio della Curva Sud della Juventus a Mandzukic

Mario Mandzukic ha lasciato un grande ricordo alla Juventus, l’attaccante ha sempre dato tutto e si è spesso sacrificato anche in un ruolo non suo. Per questo motivo la Curva Sud bianconera ha deciso di rendere omaggio al calciatore, nonostante il trasferimento al Milan.

“Resterai sempre nei nostri cuori. Ti auguriamo sei mesi sereni, ma – non volercene – senza vittorie”. Immediata la risposta di Mandzukic che non ha dimenticato l’esperienza con la maglia della Juventus: “Grazie per queste bellissime parole… Ne sarò sempre orgoglioso”.