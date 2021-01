Wayne Rooney è stato uno dei calciatori più forti del calcio, si è sempre messo in mostra come un grande goleador ed un giocatore in grado di guidare da solo il reparto avanzato. Adesso ha deciso di appendere definitivamente le scarpette al chiodo per dedicarsi a tempo pieno alla carriera da tecnico del Derby County, di cui è stato allenatore-giocatore negli ultimi mesi.

L’accordo con il Derby County

Il Derby County ha comunicato i dettagli dell’accordo con Rooney: due anni e mezzo di contratto per provare a risollevare le sorti del club, attualmente è terzultimo in classifica e la stagione può essere considerata negativa rispetto alle attese. L’obiettivo dell’ex Manchester United dovrà essere quello di raggiungere la salvezza e programmare al meglio il futuro. In realtà la carriera da calciatore di Rooney si era conclusa già a novembre, al momento della nomina da allenatore. Non si è mai convocato, preferendo gestire la situazione dalla panchina.