Ultimo giorno di calciomercato, continuano le trattative per rinforzare le squadre per la seconda parte della stagione. La Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo è bellissima la corsa per lo scudetto, così come per Champions, Europa League e salvezza. Tutte le operazioni LIVE in diretta su CalcioWeb.

ORE 10.44 – Il Parma ha ufficializzato l’arrivo del difensore Mattia Bani. L’operazione è stata conclusa in prestito oneroso con diritto di riscatto.

ORE 10.17 – Il difensore del Rennes Rugani è ancora di proprietà della Juventus e potrebbe tornare in Italia. Sul calciatore è forte l’interesse di Parma e Torino.

ORE 10.01 – “Credo che sul mercato abbiamo finito, se ci saranno sorprese il primo a essere stupito sarò io. Vlahovic? Fino a un mese e mezzo fa parlavano tutti di mandarlo in B. Prandelli è arrivato, lo ha fatto giocare, è rifiorito e adesso tutti lo vogliono, ma io non lo do a nessuno”: è quanto dichiarato da Rocco Commisso, presidente della Fiorentina a Radio Anch’io Sport su Radio 1.

ORE 9.33 – La Juventus continua le valutazioni sul fronte attaccante. Il nome è quello di Scamacca. Sul calciatore c’è anche l’interesse del Parma, ma potrebbe anche tornare al Sassuolo.