Il mondo del calcio è ancora sconvolto per Diego Armando Maradona, è difficile rassegnarsi alla morte del calciatore più forte di tutti i tempi. Si sta provando ancora a fare luce sul decesso dell’ex Pibe de Oro e in famiglia continuano i momenti tensione che riguardano il patrimonio di Maradona. L’ultimo argomento riguarda un costosissimo anello che l’argentino aveva ricevuto in regalo in Bielorussia nel 2018: si tratta di un gioiello con un diamante blu incastonato. Il costo sarebbe di circa 300mila euro.

L’anello di Maradona

Secondo quanto riporta il giornalista argentino Luis Ventura, l’anello si trovava nella cassaforte posizionata sotto il letto. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche l’avvocato Mario Baudry: “Ho una chat con Monona, la sua cuoca, che ammette a chi l’ha consegnato e anche le riprese dell’assistente di Diego, dove si vede che lo mette in macchina una delle figlie. Sì, si tratta di Gianinna”.

Le dichiarazioni hanno scatenato la furia proprio della figlia di Maradona: “Se mi uccidono cercando un anello che non ho, sono tutti complici. Non possono provare quello che dicono: sono il risultato della m***a che consuma il nostro Paese”.