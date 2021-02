La lite con Lukaku aveva messo in dubbio la presenza di Zlatan Ibrahimovic all’edizione di Sanremo, successivamente la situazione è tornata tranquilla con il calciatore del Milan che è stato perdonato. Lo svedese è stato confermato al suo posto, al fianco di Amadeus e Fiorello, due interisti dal coltello avvelenato. Si preannunciano sfottò, ovviamente in senso ironico e lo spettacolo è assicurato. Il calciatore è concentrato sulla corsa scudetto con il Milan, ma si prepara anche ad affacciarsi al mondo dello spettacolo.

Il botta e risposta con Amadeus

Nel frattempo è andato in scena un botta e risposta tra Ibrahimovic e Amadeus. Il conduttore ha dichiarato sullo svedese: “Ibrahimovic è un grandissimo campione, da interista faccio tanti complimenti al Milan. Mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello rossonero, ma non gliela darò. Ibra è un personaggio tutto da scoprire, è un numero uno in tante cose, lo vedrete!”.

L’attaccante del Milan ha successivamente risposto: “Preparatevi, sto arrivando. Facciamo un altro record!“. I telespettatori sono già collegati, la nuova edizione di Sanremo si preannuncia scoppiettante.