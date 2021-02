L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è stato vittima di una disavventura, è stato infatti hackerato il profilo Twitter. Il calciatore è stato protagonista di una stagione veramente positiva, l’ex Juventus si conferma uno dei bomber più forti. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di guadagnare posizioni, il distacco dalla zona Champions League occupata dalla Juventus è di appena due punti. La squadra sta preparando la sfida contro il Cagliari e l’intenzione è quella di conquistare un altro successo.

Lazio, la disavventura per Immobile

Nel frattempo Immobile ha dovuto fare i conti con una nuova disavventura. L’attaccante della Lazio è stato vittima dell’hackeraggio del profilo Twitter. L’account è finito nella mani di Samil Berk, un ragazzo di 30 anni che vive in Turchia. Non sono stati pubblicati nuovi tweet ma scritte in turco e la descrizione ‘social and digital media specialist’. Immobile non usa Twitter da un bel pò di tempo, l’ultimo messaggio risale al 4 marzo del 2018 per salutare l’amico Davide Astori. Circa un’ora fa, alle 17 è stata cambiata l’immagine del profilo e figura proprio quella di Samil Berk.