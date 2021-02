La Lazio sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Simone Inzaghi è reduce da una serie di vittorie consecutive che hanno permesso ai biancocelesti di rilanciarsi in classifica per la zona Champions League o forse anche per qualcosa in più. Percorso opposto invece per la Primavera, le ultime prestazioni non sono andate giù a Igli Tare, il dirigente della Lazio non ha preso bene le ultime partite e sconfitte. La situazione non è tranquilla, la classifica preoccupa ma anche la questione ambientale non è delle migliori dopo l’ultima sfuriata.

Lazio, Tare furioso con la Primavera

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ si è registrata la sfuriata di Tare che ha buttato giù dal letto la squadra alle 6 del mattino ed imposto l’allenamento punitivo. Non è andata giù la pesantissima sconfitta contro l’Empoli di mercoledì. Il direttore sportivo ha alzato la voce e chiesto un’immediata reazione dopo la sconfitta 2-6. La situazione di classifica è sempre più complicata, 3 sconfitte su 3 da quando sono ripartite le gare, la squadra occupa il quartultimo posto ed in piena zona playout, le ultime due retrocedono direttamente.