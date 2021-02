L’ultima giornata del campionato di Serie B ha fornito interessanti indicazioni, la classifica è ancora cortissima ed è tutto aperto per gli obiettivi di promozione diretta, playoff e retrocessione. Nel big match l’Empoli non è andato oltre il pareggio contro la Spal, colpo grosso del Lecce che ha avuto la meglio della Cremonese. La Salernitana non è andata oltre il pareggio contro il Vicenza, torna al successo il Cittadella contro il Pordenone. In zona retrocessione successo della Reggiana. L’Empoli è reduce da tre pareggi consecutivi, ma continua a guidare la classifica con margine, i punti di vantaggio su Cittadella e Monza sono 5. In zona playoff Venezia, Salernitana, Spal e Lecce, mentre gli ultimi tre posti sono attualmente occupati di Pescara, Entella e Ascoli.

Le proiezioni in Serie B

Non solo la proiezione per il campionato di Serie A, il Cies ha pubblicato una graduatoria che riguarda anche il torneo cadetto. Secondo quanto stabilito sarà il Monza a conquistare la prima posizione, in Serie A insieme all’Empoli rispettivamente con 73 e 71 punti. In zona playoff Venezia, Cittadella, Chievo, Lecce, Pordenone e Spal che si giocheranno l’ultimo posto per la Serie A. Secondo le proiezioni in Serie C Entella, Ascoli e Pescara, mentre lo scontro ai playout sarebbe tra Reggiana e Cosenza. In basso la classifica con le proiezioni del Cies.

Monza 73

Empoli 71

Venezia 65

Cittadella 65

ChievoVerona 62

Lecce 57

Pordenone 56

SPAL 56

Frosinone 51

Salernitana 51

Pisa 50

Cremonese 49

Reggina 47

Vicenza 47

Brescia 39

Cosenza 38

Reggiana 37

Pescara 36

Ascoli 36

Virtus Entella 33