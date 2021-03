Il Barcellona sta attraversando un buon momento in campionato, ma deve fare i conti con problemi fuori dal campo. In mattinata la Polizia regionale della Catalogna ha perquisito la sede del club blaugrana per tentare di chiarire la situazione del Barçagate. Si tratta di un’inchiesta e secondo quanto emerso il Barcellona avrebbe utilizzato una società terza per screditare sui social network coloro che si erano opposti alla linea dell’ex presidente Bartomeu, compresi i calciatori Messi, Xavi e Piqué. Secondo la stampa spagnola è stato acquisito il materiale per chiarire la vicenda e Bartomeu è stato arrestato.

La situazione di Piqué e Messi

Nel mirino dell’ex presidente Bartomeu sono finiti Gerard Piqué e Lionel Messi, nel dettaglio il difensore è stato preso di mira per il suo ruolo di uomo di affari, in particolar modo per i rapporti con il mondo del tennis e della Coppa Davis. Messi è stato invece danneggiato sul fronte del rinnovo del contratto, subendo attacchi sui social da parte di account che successivamente si sono rivelati falsi. Secondo gli ultimi dettagli emersi nel mirino dell’agenzia anche Pep Guardiola e Xavi, la cui immagini fu danneggiata per i contrasti con Bartomeu.