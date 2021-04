I pronostici di Serie A, 31ª giornata: gol e spettacolo in Atalanta-Juventus, Torino-Roma e Napoli-Inter

Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A, si gioca il 31esimo turno. La stagione è entrata ormai nella fase decisiva, sono in arrivo indicazioni per le zone alte e basse della classifica per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match vero e proprio scontro per la salvezza tra Crotone e Udinese, ultima spiaggia per il club calabrese. Si preannuncia scoppiettante anche la sfida tra Sampdoria e Verona, sfida importante tra Sassuolo e Fiorentina. In serata fondamentale Cagliari-Parma. Nel lunch match di domenica il Milan in campo contro il Genoa, bellissimo Atalanta-Juventus. Match casalingo per il Bologna contro lo Spezia e della Lazio con il Benevento. La Roma in trasferta con il Torino, chiude il big match Napoli-Inter.

I pronostici di Serie A, 31ª giornata

MILAN-GENOA OVER – Non è una partita facile per il Milan, chiamato a garantirsi il secondo posto. La squadra di Pioli può confermare i progressi contro il Parma, ma il Genoa è un avversario da non sottovalutare. Previsti tanti gol.

ATALANTA-JUVENTUS GOAL – E’ una partita aperta a qualsiasi risultato. Si tratta di un vero e proprio scontro per la Champions League e la posta in palio è altissima. Entrambe le squadre possono andare in gol.

LAZIO-BENEVENTO 1 – La Lazio è pienamente in corsa per la Champions League, il Benevento è in difficoltà. La compagine di Simone Inzaghi è nettamente favorita per la vittoria.

TORINO-ROMA GOAL – Un’altra partita dal risultato apertissimo. Le squadre sono in corsa per obiettivi diversi, i giallorossi potrebbero pagare i tanti impegni ravvicinati, sono infatti reduci dalla qualificazione in semifinale di Europa League.

NAPOLI-INTER OVER – E’ il big match della giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono in grado di continuare la striscia di risultati utili consecutivi. La partita si preannuncia ricca di gol.

LE ALTRE PARTITE: