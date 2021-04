Icardi torna in Italia, l’Equipe conferma: “è testa a testa per l’argentino”

Mauro Icardi è destinato a tornare in Italia, la conferma è arrivata anche da… L’Equipe. E’ stata una stagione altalenante per l’argentino che ha dimostrato ancora una volta una certa confidenza con la zona gol, ma le prossime mosse del Psg potrebbero condizionarlo ulteriormente. Il club francese è alla ricerca di un altro acquisto top, un calciatore in grado di fare la differenza anche in Champions League, continuano a circolare voci di uno scambio con Dybala, ma l’intenzione è quella di regalarsi un attaccante ancora più importante. Le prossime settimane saranno già molto importanti.

Icardi può tornare in Italia

Il futuro di Mauro Icardi sarà di nuovo in Italia o in Premier League. E’ quanto confermato anche da L’Equipe nell’edizione odierna. “Mauro Icardi vuole lasciare il Psg: nel futuro Roma, Juve o la Premier League”, è quanto riferito nel dettaglio. La Roma avrebbe individuato nell’ex Inter il rinforzo ideale per sostituire Dzeko, il bosniaco è destinato a lasciare la Capitale al termine della stagione. Il sogno di Mauro Icardi si chiama però Juventus, l’argentino vorrebbe fare coppia con Cristiano Ronaldo. Si continuerà a lavorare ad uno scambio con Dybala, ma non è da escludere anche una trattativa separata. La pista Premier League al momento è più timida.