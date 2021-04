Il mondo del calcio piange Lee Collins, è morto il capitano dello Yeovil: aveva 32 anni

Un nuovo lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto Lee Collins, capitano 32enne dello Yeovil Town. La notizia è stata ufficializzata direttamente dal club di appartenenza attraverso un comunicato. “Tutti allo Yeovil Town Football Club sono in lutto per la perdita del capitano del club Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento. La nostra partita di domani con l’Altrincham è stata rinviata”.

La storia di Lee Collins

Lee Collins è stato un calciatore, protagonista di una buona carriera. La prima esperienza è stata nell’Academy del Wolverhampton, poi il trasferimento all’Hereford, contribuisce alla promozione in League One. La stagione successiva passa al Port Vale, poi indossa anche le maglie di Barnsley in Championship nel 2011, Shrewsbury, Northampton, Mansfield e Forest Green. Nel 2019 sbarca in National League allo Yeovil Town. Infine la triste notizia della morte, con un comunicato ufficiale proprio dalla sua ultima squadra.