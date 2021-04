L’espulsione di Ribery in Genoa-Fiorentina, l’ex Bayern Monaco entra con il ‘piede a martello’ [FOTO]

Le squadre del campionato di Serie A sono in campo per la 29esima giornata del massimo torneo italiano, in particolar modo sono in arrivo indicazioni salvezza dal match Genoa-Fiorentina. Tante emozioni già dal primo tempo, in particolar modo botta e risposta tra bomber. Ad aprire il match è Mattia Destro, poi un grandissimo gol di Vlahovic.

Nella ripresa la partita svolta a causa di un’ingenuità di Ribery. L’ex Bayern Monaco è entrato durissimo, con il piede a martello e l’espulsione è stata inevitabile. E’ stato un fallo senza senso da parte di un calciatore di grande esperienza ed in una zona del campo poco pericolosa per la Fiorentina.