Roma, paura per Smalling: ladri armati in casa, rubati Rolex e gioielli

Grande paura in casa Smalling, il calciatore della Roma è stato vittima di una rapina in casa. Secondo quanto ricostruito tre uomini sono entrati nell’abitazione del calciatore e hanno costretto ad aprire la cassaforte: sono stati rubati Rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Sulla vicenda sta indagando la Polizia, in casa presente anche la moglie. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sarebbero stati individuati tre uomini, probabilmente italiani.

La rapina è avvenuta durante la partita di Europa League tra la Roma e l’Ajax, Smalling non ha preso parte al match a causa di un infortunio. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-1, pareggio che ha permesso alla squadra di Fonseca di staccare il pass per la semifinale di Europa League.