Super Buffon, para il rigore a Berardi nel match Sassuolo-Juventus [VIDEO]

Si sta giocando la 36esima giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per la zona Champions League e salvezza. In particolar modo può risultare determinante la sfida tra Sassuolo e Juventus, i bianconeri hanno bisogno dei tre punti per rimanere in corsa per il quarto posto.

Subito difficoltà per la squadra di Andrea Pirlo che deve fare i conti con un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Berardi ma Buffon respinge. Le ultime ore sono state calde per il portiere dopo l’annuncio dell’addio dalla Juventus al termine della stagione. In basso il VIDEO.