Calcio estero, che spettacolo in Liga e Ligue 1: la corsa al titolo è bellissima, ultime giornate di fuoco

In Serie A l’Inter ha vinto ufficialmente il campionato, si preparano a festeggiare anche Bayern Monaco e Manchester City rispettivamente in Bundesliga e Premier League. Liga e Ligue 1 continuano a regalare spettacolo, le ultime giornate si preannunciano scoppiettanti per la corsa al titolo con tante squadre pronte a darsi battaglia.

Ligue 1

Sono quattro le squadre ancora in corsa per il titolo, ma alla fine si preannuncia un testa a testa tra Lilla e Psg. Nell’ultimo match il Lione ha vinto sul campo del Monaco, la squadra di Garcia si è avvicinata moltissimo a quella di Kovac, il distacco è di un solo punto. Il distacco dalla vetta è però di 6 e 5 punti, forse troppi a tre giornate dal termine. E’ tutto nelle mani del Lilla che ‘rischia’ di conquistare un risultato storico: con tre vittorie sarebbe campione di Francia. La partita più difficile è proprio la prossima contro il Lens, in lotta per un posto Europa, mentre St.Etienne e Angers sono in una posizione tranquilla di classifica. Anche il Psg avrà un impegno insidioso nel prossimo match contro il Rennes, poi Reims e Brest.

LA CLASSIFICA

LILLA 76

PSG 75

MONACO 71

LIONE 70

Liga

Anche in Liga sono quattro le squadre in corsa per la vittoria del titolo, il Siviglia è la squadra più in forma del campionato e potenzialmente è a -3 dalla vetta considerando una partita da recuperare. Tutto è nelle mani dell’Atletico Madrid che può contare su due punti di vantaggio sulla coppia Barcellona-Real Madrid. Il prossimo turno sarà fondamentale con il big match Barcellona-Atletico Madrid, poi il calendario regalerà due match insidiosi per la squadra di Simeone contro Sociedad e Valladolid e uno più facile contro l’Osasuna. Il Real Madrid si gioca tutto nella prossima sfida contro il Siviglia, poi due trasferte contro Granada e Bilbao, infine il match casalingo contro il Villarreal. La favorita potrebbe essere il Barcellona, dopo l’Atletico Madrid i bluagrana dovranno vedersela con Levante, Celta Vigo e Eibar: tutte partite alla portata. Cinque gare per il Siviglia: Bilbao, Real Madrid, Valencia, Villarreal e Alaves.

LA CLASSIFICA