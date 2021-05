La Roma ha messo in mostra un altro giovane talento: Nicola Zalewski. Il calciatore ha fatto il suo esordio nel match di Europa League contro il Manchester United ed è stato protagonista di una prestazione di ottimo livello. Il club giallorosso ha dovuto fare i conti con l’eliminazione in semifinale, fatale il secondo tempo della gara d’andata. La partita di ritorno è stata importante, la squadra di Fonseca ha vinto con il risultato di 3-2, gli ospiti sono stati trascinati dalla grande prestazione di Cavani, mentre per i giallorossi sono andati in gol Dzeko, Cristante e… Zalewski. Proprio il giovane calciatore polacco è finito sotto la lente d’ingrandimento.

Chi è Nicola Zalewski

Nicola Zalewski è un calciatore polacco con cittadinanza italiana. Si tratta di un 2002, quindi ancora giovanissimo e con ampi margini di miglioramento. L’impatto è stato subito da grandissimo giocatore e ha dimostrato di essere un predestinato. E’ cresciuto nelle giovanili della Roma, si è messo in mostra come uno dei migliori ed è stato chiamato da Fonseca in prima squadra. L’esordio è stato da sogno con il gol del definitivo 3-2 contro il Manchester United. Protagonista anche con la maglia della Polonia, dall’Under 17 all’Under 20. Si tratta di un trequartista, bravo tecnicamente e che può giocare anche in posizione esterna, soprattutto sull’out sinistro.