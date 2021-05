Genoa, può arrivare la svolta: “l’ex proprietario del Lilla vuole comprare il club”

Il Genoa ha raggiunto un obiettivo molto importante dopo la vittoria contro il Bologna: la salvezza. La stagione dei rossoblu è stata altalenante, l’arrivo in panchina di Ballardini ha svoltato la stagione e la squadra ha conquistato una serie di risultati positivi fino all’epilogo contro la compagine di Sinisa Mihajlovic. Nel frattempo arrivano interessanti indicazioni sulla cessione del club, l’avventura di Preziosi sembra essere giunta al capolinea e continuano a circolare voci su un possibile addio. Il Lilla è ad un passo dall’impresa e si appresta a diventare campione di Francia. Il merito è anche dell’ex proprietario Gerard Lopez che adesso avrebbe messo nel mirino il Genoa.

I dettagli sulla cessione del Genoa

Secondo quanto riporta l’Equipe potrebbe portarsi in Liguria Luis Campos, l’uomo che è riuscito a realizzare tantissime plusvalenze con il club francese. Sarebbe un affare da 120 milioni di euro, con il supporto di fondi americani o arabi. Sempre secondo quanto riportato l’affare non è facile e Lopez starebbe lavorando anche all’acquisto del Southampton, l’ex presidente del Lilla avrebbe messo sul piatto proprio 120 milioni di euro. Più complicata la pista che porta al Valencia, in questo caso servirebbero 160 milioni di euro. La notizia ha scatenato i tifosi del Genoa che sperano in un cambio di proprietà, ormai da tempo sono in contrasto con il presidente Preziosi.