Portogallo-Italia U21, il gol di Dany Mota è uno spettacolo: rovesciata da capogiro [VIDEO]

Si sta giocando la gara dei quarti di finale degli Europei U21. L’Italia è in campo contro il Portogallo, il percorso degli Azzurrini è stato importante ma l’avversario è di assoluto livello. L’Italia non è favorita ma proverà a ribaltare il pronostico.

Nei primi minuti la squadra di Nicolato ci prova, ma è il Portogallo a passare in vantaggio dopo pochi minuti. Il gol è di Dany Mota, un calciatore fortissimo. L’attaccante è andato in rete con una prodezza da capogiro, la rovesciata è veramente da applausi. In basso il VIDEO del gol.