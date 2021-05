Juventus, la minaccia di Gravina: “fuori dalla Serie A se resta in Superlega”

Piove sul bagnato in casa Juventus, il club bianconero sta disputando una stagione veramente negativa e rischia l’esclusione dalle prossime due stagioni in Champions League e anche dal campionato di Serie A. Le minacce sono arrivate principalmente dalla Uefa, adesso anche da Gravina che ha messo le cose in chiaro: i bianconeri dovranno abbandonare la Superlega. Ospite di Radio Anch’io Lo Sport su RadioRai, il presidente della FIGC ha dichiarato.

“Mi auguro che questa controversia possa essere sanata nel più breve tempo possibile. Siamo tutti stanchi di questo braccio di ferro tra UEFA e questi tre club. Mi auguro di essere mediatore tra la Juventus e la Uefa, perchè non fa bene al calcio italiano e al club bianconero. La FIGC applicherebbe le regole, ossia la non partecipazione al campionato se non si accettano le ordinanze dettate dalla UEFA”.