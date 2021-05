Lazio, contestazione dei tifosi contro Simone Inzaghi: “sei un traditore” [FOTO]

I tifosi della Lazio non hanno gradito il dietrofront dell’allenatore Simone Inzaghi. Sono giorni di grande tensione in casa biancoceleste, la notizia dell’addio dell’allenatore è stato come un fulmine a ciel sereno per i tifosi biancocelesti. L’incontro tra Lotito e Inzaghi aveva dato esito positivo, era stata preparata già la bozza del nuovo contratto e mancava solo la firma. Poi il nuovo assalto dell’Inter ha fatto vacillare il tecnico, fino al definitivo passo indietro: Inzaghi ha accettato il corteggiamento del club nerazzurro.

Sono arrivate tantissime reazioni, Inzaghi è passato in poche ore da bandiera della Lazio a traditore. A Formello sono apparse delle scritte contro l’ormai ex allenatore biancoceleste: “Inzaghi traditore, servo del calcio moderno”.