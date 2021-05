Le notizie del giorno, la richiesta della Juve ai calciatori. La furia di Commisso e la malattia di Bartoletti

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadra del campionato italiano ed estero. Tutte le grandi squadre italiane hanno incontrato dei problemi dal punto di vista economico e tra queste anche la Juventus. L’obiettivo è quello di ridurre il peso degli ingaggi: non c’è solo il caso Cristiano Ronaldo, ma risultano pesantissimi anche gli stipendi di Dybala, Ramsey e Rabiot, calciatori reduci da una stagione disastrosa a causa di infortuni oppure prestazioni non all’altezza. Come riporta Calcio e Finanza la Juventus si sarebbe già mossa per chiedere di posticipare alcune mensilità: nel dettaglio di poter ritardare il pagamento degli stipendi del periodo marzo-giugno 2021. Entro i prossimi giorni potrebbero andare in scena incontri individuali con l’intenzione di trovare un punto di incontro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il presidente della Fiorentina Commisso senza peli sulla lingua. Il numero uno del club viola si è presentato in conferenza stampa per un punto sulla stagione che sta per concludersi e sul futuro. Non sono mancati i momenti di tensione, Commisso non ha gradito alcune critiche e si è verificato uno scontro con i giornalisti.“Quando sono venuto qui dall’America la squadra era terrorizzata, sia per l’addio di Prandelli sia perché i giornalisti non sono stati cari con i calciatori, che ce l’hanno ancora con i giornalisti. Molti giornalisti qui hanno criticato anche Vlahovic, hanno detto che sarebbe dovuto andare in prestito a farsi le ossa. La colpa dei giornalisti è quella di aver massacrato Iachini. Sono state scritte cose indegne sulla mia famiglia, sulla squadra e su persone che lavorano alla Fiorentina. Ci sono giornalisti che dicono bugie e coloro che non lo fanno non li hanno esclusi. Il più grande problema che io ho a Firenze è questo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Marino Bartoletti è un bravissimo giornalista, è stato capace di raccontare nel miglior modo possibile tante partite, adesso si è confidato sulla sua vita privata. Gli ultimi mesi sono stati difficili a causa della malattia, Bartoletti sta lottando con un tumore come confermato a tu per tu con Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’. “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte all’inizio di giugno. E’ una cosa che è scoppiata alla fine della scorsa estate. Per fortuna è stata presa per tempo, ma non possiamo sempre essere figli della fortuna o dire ‘succede agli altri’”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Zidane ufficializzerà il suo addio al Real Madrid al termine della stagione, rinunciando all’ultimo anno di contratto da 13,5 milioni netti. E’ quanto riporta il quotidiano ‘Sport’, l’ultima stagione è stata molto difficile dal punto di vista emotivo ed avrebbe deciso di lasciare i Blancos. Al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma è pronta ad aprirsi una vera e propria asta. Continua a circolare la pista della Nazionale francese in caso di addio con il Ct Deschamps, mentre per i club una soluzione caldissima porta alla Juventus: Zidane è infatti un pallino della dirigenza bianconera. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).