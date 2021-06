Tutto sulla Germania: una squadra di talento ma con qualche punto interrogativo

E’ sempre più grande l’attesa per l’inizio di Euro 2021, la competizione si preannuncia scoppiettante e piena di emozioni. Una candidata è sicuramente la Germania, si tratta di una squadra forte ma sono tanti anche i punti interrogativi. E’ inserita nel Gruppo F, si tratta di un girone di fuoco e rischia seriamente l’eliminazione. La favorita per il primo posto è sicuramente la Francia, ma la Germania dovrà fare attenzione soprattutto al Portogallo, la cenerentola è invece l’Ungheria.

In porta spazio a Neuer, la difesa sarà a 4 e si punterà sulla spinta del calciatore dell’Atalanta Gosens. Hummels sarà il leader della difesa, dovrebbero completare il reparto Rudiger e Klostermann. A centrocampo Kross e Gundogan si candidano ad essere i pilastri con Goretzka pronto a confermarsi grande protagonista. Molto preziosi anche Kimmich, così come il lavoro dell’ex Juve Emre Can.

Tante soluzioni in attacco. Werner e Sane dovrebbero essere i sicuri titolari, ma Havertz ha dimostrato di essere in grande forma con il Chelsea. Sulla sinistra spazio a Gnabry, è un possibile titolare anche Muller. E’ una squadra potenzialmente forte ma con qualche punto interrogativo sul collettivo di gioco.

Tutta la rosa della Germania

Portieri: Leno, Neuer, Trapp

Difensori: Ginter, Gosens, Gunter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger, Sule

Centrocampisti: Emre Can, Goretzka, Gundogan, Hofmann, Kimmich, Kroos, Musiala, Neuhaus

Attaccanti: Gnabry, Havertz, Muller, Sanè, Volland, Werner