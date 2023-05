Calciomercato Milan, assist Arnautovic: l’indizio di Thiago Motta

CalcioWeb

“Ho già fatto la scelta per sabato, la vedrete sabato. Marko come tutti gli altri gioca quando sta bene se può essere utile alla squadra. Avete parlato tantissimo di lui, l’avete già messo in altre squadre mentre stiamo pensando alla Cremonese“. Thiago Motta risponde per le rime ai giornalisti che gli chiedono delle condizioni di Marko Arnautovic e del suo futuro.

A due giorni da Cremonese-Bologna, ii tecnico dei felsinei fa chiarezza sulla questione: niente di personale contro il bomber austriaco, gioca solo se sta bene. E sul futuro? Se dovesse arrivare una proposta da una big sarà libero di decidere.

L’interesse del Milan

Sul calciatore è piombato da tempo il Milan. In vista della prossima stagione, i rossoneri dovranno rivoluzionare il reparto offensivo nel quale attualmente ci sono davvero poche certezze oltre a Leao e Giroud che compirà 37 anni a settembre.

Rebic sembra a fine ciclo e, se anche dovesse restare, non ha mai dato garanzie dal punto di vista fisico. Origi non ha convinto e, in caso di proposte, potrebbe andare via. Ibrahimovic, martoriato dagli infortuni, medita sul ritiro. Brahim Diaz va riscattato dal Real Madrid, ma i Blancos hanno un controriscatto abbordabile e potrebbe usarlo come contropartita per arrivare a Bellingham del Borussia Dortmund. La situazione di De Ketelaere è tutta da decifrare, così come quella di Adli. Messias e Saelemaekers non hanno mai convinto fino in fondo come prime scelte.

In quest’ottica l’arrivo di un calciatore d’esperienza come Arnautovic, che già conosce la Serie A, che non ha pretese di titolarità, garantisce gol e duttilità tattica, potrebbe essere un ottimo innesto per il Milan a un prezzo più che favorevole: il costo del cartellino è inferiore ai 10 milioni.

“Se dovessero arrivare squadre per Arna che ha 34 anni, squadre che puntano o giocano in Europa, penso che sia doveroso, sarebbe giusto che lui possa avere una grande opportunità per giocarci“, ha precisato Thiago Motta sottolineando che quella del Milan sarebbe una chiamata impossibile da rifiutare per l’austriaco.