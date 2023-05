Inter in finale di Champions League: Materazzi punge Milan e… Juventus

CalcioWeb

Continua la festa in casa Inter, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dall’impresa in Champions League. I nerazzurri sono stati in grado di vincere anche il ritorno della semifinale contro il Milan, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Lautaro Martinez.

Marco Materazzi continua a confermarsi un grande tifoso dell’Inter, l’ex difensore si è scatenato in Curva con i supporter nerazzurri, poi non si è risparmiato contro Milan e Juventus.

Intervistato da ‘InterTv’, l’ex difensore ha scatenato le discussioni: “non avevo dubbi sul fatto che saremmo passati. All’inizio c’è stata un po’ di tensione ma penso che una volta sciolti poi loro non hanno più tirato in porta. Fino a quattro partite fa il Milan sembrava già secondo e già in finale di Champions, invece si è ribaltato tutto. Gli abbiamo dato una mazzata mentalmente perché ora non sarà facile per loro riprendere il treno per il quarto posto”.

Poi la frecciata alla Juventus: “per noi invece sarà un bel finale di stagione, ma quattro partite fa nessuno pensava che l’Inter potesse andare in Champions. Adesso nessuno pensa che ci possa andare il Milan. Certo, a meno che non si penalizzi chi deve essere penalizzato…”.