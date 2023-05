Offerta da capogiro per Allegri: l’allenatore verso una destinazione a sorpresa

CalcioWeb

Il calciomercato continua a regalare sorprese ed è pronto a partire un valzer di calciatori e allenatori. Una situazione caldissima è quella che riguarda alla Juventus, in corsa per obiettivi importanti. La stagione della squadra di Massimiliano Allegri non è stata entusiasmante, in campionato dovrà mantenere la qualificazione alla prossima Champions League, in Europa League è reduce dall’1-1 nella gara d’andata di semifinale contro il Siviglia.

A tenere banco sono anche le vicende fuori dal campo e la squadra rischia altre due penalizzazioni destinate ad escludere la squadra dalla corsa all’Europa. La dirigenza inizia a programmare il futuro con l’idea di affidarsi ad una squadra giovane. Molto probabile anche un cambio in panchina, soprattutto in caso di fallimento nel match di ritorno contro gli spagnoli. La vittoria dell’Europa League è l’ultima carta di Allegri per giocarsi la conferma.

Bonucci e Allegri nella stessa squadra

Come anticipato già da qualche settimana, il rapporto tra Bonucci e la Juventus è destinato ad interrompersi al termine della stagione. E’ infatti arrivata un’offerta molto importante da parte dell’Al Nassr. Il rendimento della squadra di Cristiano Ronaldo non è stato entusiasmante e il club è alla ricerca di calciatori di un certo spessore per dominare il prossimo campionato e il difensore bianconero è in cima alla lista.

L’ultima novità sorprendente riguarda un’offerta dell’Al Nassr anche per Massimiliano Allegri. Il livornese è legato da altri due anni di contratto con la Juventus ma potrebbe rescindere e firmare un contratto ancora più importante per le prossime due stagioni. L’Al Nassr continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l’addio con Rudi Garcia. Il rapporto tra Allegri e Cristiano Ronaldo è stato condizionato da alti e bassi, soprattutto nei mesi finali dell’esperienza in bianconero di Cr7, ma la stima è reciproca e l’affare è destinato ad entrare nel vivo.