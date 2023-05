Patteggiamento Juventus, la sentenza del Tribunale federale: solo una multa

CalcioWeb

E’ ufficiale il patteggiamento della Juventus sull’inchiesta della manovra stipendi. E’ arrivata la ratifica del Tribunale Federale: solo un’ammenda per il club bianconero che non presenterà ricorso sulla penalizzazione di 10 punti. L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha deciso di non patteggiare: si presenterà al processo in programma il prossimo 15 giugno 2023.

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, preso atto dell’istanza congiunta presentata dall’Avv. Davide Sangiorgio, nell’interesse del Dott. Andrea Agnelli, e dall’Avv. Giorgio Ricciardi, rappresentante della Procura Federale, al fine di ottenere un rinvio per proseguire nelle già avanzate interlocuzioni, finalizzate alla valutazione di una proposta di accordo ex art. 127 CGS; ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, stralcia dal presente procedimento la posizione del Dott. Andrea Agnelli, la cui trattazione rinvia all’udienza del 15 giugno 2023, ore 10:30, in presenza, con salvezza dei diritti di prima udienza”.

Comunicata l’ammenda per il club comminata dal Tribunale federale: la Juventus pagherà 718.000 euro. Multa da 47 mila euro per Fabio Paratici, 35,25 mila euro per Pavel Nedved e Federico Cherubini. Sanzioni anche per Cesare Gabasio (18,5 mila euro), Paolo Morganti (15 mila), Giovanni Manna (11,75 mila) e Stefano Braghin (10 mila).