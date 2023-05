In Spagna parte il ‘processo’ al Real Madrid! E Ancelotti valuta il futuro…

CalcioWeb

Il Real Madrid è reduce dalla delusione dell’eliminazione in Champions League contro il Manchester City, la partita di ritorno non è stata mai in discussione e il risultato di 4-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Sui media spagnoli è partito il ‘processo’ ai Blancos, nel mirino sono finiti i calciatori e l’allenatore Carlo Ancelotti.

La squadra sembra essere arrivata al termine di un ciclo e sono già iniziate le valutazioni per attuare una vera e propria rivoluzione dell’organico.

Marca rilancia anche un sondaggio tra i propri lettori online. “Ancelotti deve restare?”. I tifosi si sono ‘spaccati’ e il divorzio con l’allenatore italiano non è da escludere. In Liga Spagnola il Barcellona si è già laureato campione e il Real dovrà mantenere il secondo posto dall’assalto dell’Atletico Madrid.

Ancelotti è sempre più seguito dal Brasile e le parti continuano i contatti per raggiungere un accordo. “Se ho visto Florentino Perez (il presidente del Real ndr)? È venuto nello spogliatoio a salutare la squadra: il Real non fa drammi, questa sconfitta ci farà essere migliori il prossimo anno”, le dichiarazioni dell’allenatore al termine di City-Real Madrid.