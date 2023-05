Caos Valladolid-Siviglia, l’arbitro fischia durante il gol | VIDEO

L’ultima giornata della Liga spagnola ha regalato il trionfo del Barcellona, i blaugrana si sono laureati campioni di Spagna per la 27ª volta nella sua storia. Un’altra partita ha regalato tante emozioni: Valladolid-Siviglia. La squadra di Mendilibar continua a confermarsi in grande forma e si prepara con fiducia al ritorno della gara di semifinale contro la Juventus.

La sfida sul campo del Valladolid si è conclusa sul risultato di 0-3 con i gol realizzati da Mir, Papu Gomez e Jesus Corona. La partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo: la furia dei padroni di casa nei confronti dell’arbitro.

Il direttore di gara Ortiz è stato accerchiato e addirittura costretto a rientrare negli spogliatoi scortato dalla Polizia. In pieno recupero, infatti, l’arbitro ha fischiato la conclusione del primo tempo proprio mentre Escudero superava Dmitrovic. La palla è finita in rete, ma non il gol non è stato convalidato tra la furia dei padroni di casa.

Biggest robbery ever seen in football.

Real Valladolid denied a goal on the stroke of half time because the referee blew his whistle as the ball went in.

Real Valladolid are ONE point above relegation and they went on to lose 0-3!pic.twitter.com/kPnTKYqY36

