Milan, la coreografia da brividi per l’addio di Ibrahimovic | VIDEO

E’ appena iniziata l’ultima giornata del campionato di Serie A. Emozioni forti a San Siro, durante la partita tra Milan e Hellas Verona. La squadra di Stefano Pioli è ormai senza obiettivi, già sicura del quarto posto e senza possibilità di raggiungere l’Inter al terzo posto.

Tutto lo stadio in piedi per Zlatan Ibrahimovic, all’ultima partita sulla panchina del Milan. Lo svedese è stato condizionato dai guai fisici e il contratto con i rossoneri è in scadenza. Sono in corso valutazioni sul futuro e continuano ad arrivare offerte.

San Siro ha deciso di omaggiare Zlatan Ibrahimovic con una coreografia da brividi. ‘Godbye’, la scritta dei tifosi del Milan per l’attaccante, visibilmente emozionato.

Tifo from the Milan fans for Zlatan Ibrahimovic 😢 pic.twitter.com/4bNG5ZOt61 — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 4, 2023